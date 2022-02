C'è tanta fiducia da parte della Juventus nella crescita di Marley Aké. Del resto, alla prima apparizione con i grandi, Aké ha dimostrato personalità da vendere. Attaccante esterno rapido e verticalizzante, come ricorda Tuttosport è entrato in campo il 18 gennaio contro la Sampdoria negli ultimi 15’ in Coppa Italia. Gli sono bastati per mandare in difficoltà Tommaso Augello e provocare il rigore del 4-1 trasformato da Alvaro Morata.