Angel, il faro della Juventus. I bianconeri lo stanno "scoprendo" ora, almeno con la maglia bianconera, perché il suo talento è noto da anni. Illumina in campo, trascina con la sua classe e ora tutti sperano in un altro anno di contratto. Ma per il rinnovo qualche ostacolo rimane, è una possibilità certo, ma tutta da impostare. E così la corte dell'estero c'è ed è forte: secondo il Corriere dello Sport, alle squadre che lo stanno corteggiando si è aggiunta anche l'Inter Miami di David Beckham.