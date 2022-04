Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve si muove per Badiashile. Gli osservatori bianconeri lo seguono con estrema attenzione da ormai tre anni, in questa fase però è stata intensificata la marcatura a uomo e la raccolta di informazioni, in un momento che sta vedendo il gigante francese mettersi definitivamente alle spalle i guai muscolari di questa stagione. Uomini Juve sugli spalti per Badiashile anche in occasione delle ultime due partite (Monaco-Troyes e Rennes-Monaco), nel mezzo l'incontro tra Cherubini e il suo entourage per approfondire anche diversi aspetti tecnici dell'eventuale contratto.