Ore di grande attesa in casa Juve per definire la questione riguardante Cristiano Giuntoli. Come riferisce Sky Sport, c’è stato il contatto tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis per definire l’uscita del direttore sportivo dal Napoli. L'ex Carpi intanto non dovrebbe partecipare questa sera all'apertura del Calciomercato al Grand Hotel di Rimini proprio per cercare di concludere tutti gli aspetti contrattuali e risolvere finalmente questa situazione.