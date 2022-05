La Juve si prepara alla trasferta di Genova, ultimo impegno prima della Finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Appuntamento a Marassi, venerdì sera, per il match. Oggi la squadra si è allenata alla Continassa, con due novità. Cuadrado e De Sciglio si sono allenati parzialmente in gruppo e potrebbero recuperare per il Genoa, altrimenti punteranno dritto alla finale di Coppa Italia contro l'Inter.