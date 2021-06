di Cristiano Corbo

Rovella e Fagioli. O meglio: Rovella o Fagioli. La Juve ha spazio per un giovane jolly a centrocampo e le intenzioni di Allegri sono quelle di dare fiducia a chi gli farà la migliore impressione. E' che vorrebbe vederli all'opera, Max, i due ragazzi. Nel caso di Fagioli, tra i suoi preferiti ai vecchi tempi della Primavera guidata da Nicolò, valutare la crescita e l'effettiva possibilità di inserirlo all'interno delle rotazioni del centrocampo. Reparto che, volenti o nolenti, Allegri ha messo al primo posto all'ordine delle cose da restaurare.



LA SCELTA - Se per Fagioli ogni discorso può essere rimandato anche dopo un primo periodo insieme alla squadra - sarà tra i convocati di Allegri al raduno del 14 o 15 luglio -, per Rovella la situazione è diversa: ha un altro anno da 'scontare' al Genoa, in seguito all'accordo iniziale che prevede un prestito biennale e poi l'arrivo a Torino nell'estate del 2022. Non sarebbe certo impossibile una chiamata anticipata, anche solo per fargli annusare l'aria della Continassa e dare ad Allegri una prova tangibile del suo talento. Comunque, spazio per entrambi non ce n'è: la Juve può tenere l'uno o l'altro. E ad oggi, per un gioco d'incastri, il più vicino alla permanenza sembra Fagioli.