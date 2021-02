La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei giocatori che parteciperanno alla seconda fase della Champions League. A partire dagli ottavi di finale con il Porto. Nell'elenco completo dei bianconeri si è notato soltanto un cambiamento: non è più presente Portanova, ceduto in questa sessione invernale di mercato al Genoa. Il centrocampista non è stato sostituito da nessun giocatore nello stesso ruolo. E dal 17 febbraio, giorno della prima partita degli ottavi che si terrà a Oporto, staremo a vedere come proseguirà il cammino bianconero in Champions League.