Mai, in 272 partite tra Coppa dei Campioni e Champions League, la Juventus è scesa in campo con un solo italiano tra i titolari. Con il solo Bonucci, infatti, i bianconeri segnano un piccolo record (positivo o negativo, non si può giudicare) nella propria storia continentale, un record sintomatico di una scelta di mercato che ha visto, nel ricambio generazionale, preferire talenti "esteri" che non prodotti dei vivai italiani Come Matthijs de Ligt.