C'è anche, tra le occasioni di mercato che si possono pescare in Italia. La Juve lo sa. E sa anche che fare (di nuovo) affari con il Torino non sarebbe un problema: dopo Bremer, può toccare all’esterno, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Dunque, con il vero rischio di perderlo a parametro zero tra un anno.Se non dovesse rinnovare, come racconta Calciomercato.com, il club granata può pensare di venderlo con lo sconto in estate. Il giocatore è stato accostato a più riprese allaa caccia di une potrebbe far comodo anche all’Inter in caso di cessione di Dumfries.in occasione della gara di campionato col Napoli, racconta Tuttosport, il presidente Cairo ha avuto un primo contatto con l’agente del giocatore per provare a mettere le basi di una trattativa che deve ancora entrare nel vivo.