Un talento ancora in cerca della definitiva consacrazione. Gianlucala scorsa estate aveva scelto il West Ham per fare il salto di qualità dopo l’ottima stagione al Sassuolo. L’inizio dell’avventura in Premier League dell’attaccante romano era stato convincente con ben 3 gol, poi qualcosa non è andato per il verso giusto. E ora? Il ragazzo si vede da un'altra parte. E il Milan potrebbe pensarci, proprio come la Juventus: il punto è la richiesta del West Ham, fermo a 42 milioni di euro. I bianconeri dovranno prima sciogliere il nodo Vlahovic per il futuro, più il riscatto di Milik. Lo racconta calciomercato.com.