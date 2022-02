Come racconta il Corriere dello Sport Bonucci sarà di nuovo al centro della difesa; al suo fianco, Rugani, reduce da sei presenze consecutive prima della sosta, è favorito su De Ligt. De Sciglio torna terzino destro mentre a sinistra Luca Pellegrini è in vantaggio nel ballottaggio con Alex Sandro, guarito dal Covid, come Perin che sarà titolare in porta.