Ronaldo e Morata sono una garanzia. La Juve punta sui loro gol per lanciare la rimonta scudetto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo innanzitutto è partito con un po' di difficoltà: un problema lo ha escluso nelle primepartite, poi è rientrato, facendo gol, nella sfida di Coppa Italia con il Genoa. Kulusevski è un ballottaggio che non 'preoccupa': è lui il centravanti titolare di Andrea Pirlo. E' lui la sponda ideale di Cristiano Ronaldo, fresco reduce da una Supercoppa decisa ancora da un suo gol e premiato come miglior giocatore della competizione. Oggi riceverà il premio di miglior calciatore bianconero di dicembre. In testa, lo scudetto.