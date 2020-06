Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono tutte dedicate alla Coppa Italia. Ieri sera al Napoli è bastato un pareggio contro l'Inter di Conte per volare in finale dove mercoledì a Roma affronterà la Juventus.



"Juve, c'è Ringhio!" titola Tuttosport, che poi dà spazio anche al mercato in taglio basso: "Vidal chiama Conte 'Lui si fida di me'". Non solo calcio: "Quella favola di Kobe sul tennis".



Anche il Corriere dello Sport apre con la sfida nella sfida: "E' Napoli-Sarri" titola il quotidiano mettendo in primo piano il gol di Mertens che è diventato il miglior marcatore nella storia del club azzurro. Ronaldo con lo sguardo all'insù, come se guardasse il gol del belga: "La sfida di CR7 'Siamo pronti'. Ronaldo disposto a rifare il centravanti per aiutare Sarri in attesa di Higuain". In taglio basso il mercato: "Kumbulla, assalto Lazio. Il Verona chiede 35 milioni".



La Gazzetta dello Sport tra Coppa Italia e mercato: "Ringhio in finale, Lautaro in Barça". Taglio basso dedicato alla Juve e a Cristiano: "Trasformare Ronaldo in CR9, Sarri ci crede. Sbaglia e non segna, ma il tecnico lo promuove come centravanti".