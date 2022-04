Dopo Manuel Locatelli c'è un altro ragazzo che può fare la stessa strada... Giacomo Raspadori! Ed è lui che può riempire il vuoto lasciato da Paulo Dybala, di cui il ragazzo bolognese conserva gelosamente una maglia scambiata qualche tempo fa, ricorda la Gazzetta. Un 2000 come Dusan Vlahovic che la Juventus ha messo nel mirino già da un po’: giovane, italiano, con l’ingaggio sostenibile, non è un big quindi non costa cifre eccessive ed è di proprietà di un club con cui la dirigenza ha buoni rapporti. Tutti elementi a favore, così come le caratteristiche tecniche giuste per muoversi alle spalle di DV7. E nell'ultimo periodo sono stati intensificati i contatti con il clan del giocatore. LE CIFRE - Il club lo ha scelto per il dopo Joya e ha fatto un primo passo formale, manifestando il suo interesse all’agente, e dall’altra parte ha trovato piena disponibilità a trattare. Al Sassuolo guadagna 100 mila euro netti all’anno - scrive la Gazzetta - e ha un contratto fino al 2024 e per lui club parte da una valutazione intorno ai 30 milioni, per un affare da impostare alla Locatelli. Raspadori nasce prima punta ma può giocare ovunque, anche alla Dybala. 9 gol e 4 assist per un giocatore intelligente e di carattere, con notevoli margini di miglioramento. Alla Continassa è considerato un ottimo partner per Vlahovic, forse ancora di più di Nicolò Zaniolo...