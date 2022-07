Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, c'è preoccupazione per la difesa della Juve. Attualmente il reparto difensivo non è che presenti tutte queste garanzie a livello numerico e la prossima, tra l’altro, sarà la prima stagione del muro bianconero senza. Che nel corso della sua presentazione americana a un giornalista che gli chiedeva se non fosse stupito che il club avesse deciso di puntare non su un attaccante straniero ma su un difensore come lui ha replicato col sorriso: "Gli attaccanti fanno vendere i biglietti mentre i difensori fanno vincere i campionati". A ricordare l’importanza di poter contare su un reparto arretrato affidabile. E la dirigenza juventina lo sa perfettamente, non a caso Federico Cherubini ha il cellulare che è bollente.