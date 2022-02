Come sottolinea Tuttosport, nel primo gol della Juve c'è anche lo zampino di Vlahovic. Come? Eccolo spiegato: "Perché è vero che sul primo gol juventino è delizioso il cross di Rabiot per la testa di Kean , ma è altrettanto superba la difesa del pallone e l'apertura di Vlahovic per Pellegrini già diretto sul binario del francese. La doppietta di Dusan (dopo aver messo in conto anche un assist a Zakaria fermato da Vicario ) è una sintesi sublime di controllo, potenza, classe, tempismo".