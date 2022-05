Come racconta Tuttosport, Miretti titolare, ancora, è forse più da ascrivere alla voce opportunità, oltre che necessità. Come racconta il quotidiano, "la tentazione di promuoverlo in organico (anche ieri ha fatto bene) della Prima squadra in pianta stabile c’è eccome, anche se si valuta se gli si faccia più del bene a farlo stare con i big bianconeri oppure a farlo giocare con maggiore continuità altrove".