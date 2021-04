Federico Bernardeschi è perennemente nella lista dei partenti della Juventus ormai (e purtroppo, oggi è anche nella lista dei positivi al coronavirus). Anche se poi finisce sempre per restare. Anche perché lui rifiuta le destinazioni proposte e gli allenatori di turno sembrano quasi divertirsi a provarlo in diversi ruoli, dalla trequarti alla tutta fascia, come prezioso e disciplinato "jolly". Ma quest'estate c'è un uomo che potrebbe orchestrare l'operazione che può portare Bernardeschi via da Torino: Mino Raiola.

IL PIANO - Raiola, procuratore sia dell'ex esterno della Fiorentina che di Alessio Romagnoli, sta pensando a un affare tra Juventus e Milan che coinvolgerebbe i suoi due assistiti. Si tratterebbe in sostanza di uno scambio alla pari, con al limite un giovane messo in mezzo per bilanciare i valori.

COSÌ SCRIVE CALCIOMERCATO.COM - "Restano tanti incastri ulteriori da individuare, l'ingaggio di Bernardeschi è alto (4 milioni netti a stagione) ma l'idea di rilanciarsi in rossonero potrebbe finalmente convincerlo a lasciare la Juve, l'affollamento tra i centrali bianconeri è ancora reale ma da tempo Romagnoli è stato individuato come un potenziale nuovo-Chiellini e nemmeno il vincolo con la Roma preoccupa particolarmente (30% sull'eccedenza di 25 milioni in caso di cessione). E allora se ne può parlare, allora se ne parlerà.".