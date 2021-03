In scadenza di contratto nel 2022, il futuro di Paul Pogba è ancora un rebus. La prossima estate potrebbe essere quella decisiva per la sua partenza, il modo migliore per il Manchester United per evitare di perderlo a zero nel caso in cui la volontà del francese sia quella di partire. La Juventus sogna il Pogback ma, come riporta FootMercato, anche il Paris Saint-Germain brama il campione del mondo francese. Infatti, Mauricio Pochettino sarebbe un grande estimatore di Pogba, nome caldo del prossimo mercato estivo.