Secondo Repubblica la Juventus ha offerto 12 milioni di euro più 3 di bonus al Paris Saint-Germain per Leandro Paredes, ricevendo un secco no come risposta.



Secondo Le Parisien, in uscita dal Psg sono almeno in 10. I primi della lista sono Diallo, Sergio Rico, Idrissa Gueye, Kalimuendo, Kurzawa e Kehrer, proposto negli ultimi giorni all’Inter. Più difficile invece muovere giocatori dal pedigree internazionale come Paredes, Icardi o Ander Herrera.