Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente della Juventus Andrea Agnelli potrebbe richiamare Massimiliano Allegri in panchina. Nulla di imminente, l'ipotesi sarebbe solo in caso di declino catastrofico della stagione, ma il tecnico toscano potrebbe essere una soluzione qualora Maurizio Sarri non riuscisse a correggere la piega presa dopo le sconfitte con Napoli e Verona. D'altronde, Allegri è ancora sotto contratto e rappresenterebbe la soluzione easy to go per portare a termine la stagione, ripetiamo, qualora dovesse esserci un fallimento conclamato in anticipo. Il tempo porterà verità, specialmente cercando di fare analisi razionali sull'operato di Sarri. Verona ha rappresentato il punto più basso della sua gestione, già controversa all'inizio. Così, Agnelli studia tutte le sue carte, sapendo che una potenziale carta vincente è già nel mazzo: il ritorno al passato, il ritorno di Allegri.