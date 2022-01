13









È stata fissata la nuova data dell'operazione di Federico Chiesa, inizialmente in programma per la giornata di oggi e poi rimandata a causa di qualche linea di febbre accusata dal numero 22 della Juve, risultato comunque negativo al tampone. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il classe 1997 finirà sotto i ferri domenica, nello stesso giorno in cui la squadra scenderà in campo a San Siro per il big match contro il Milan.



Come già annunciato, l'ex viola sarà operato al ginocchio sinistro a Innsbruck (Austria) dal professor Christian Frink, già noto allo staff della Vecchia Signora per essere intervenuto precedentemente su Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Il tutto durerà all'incirca un'ora e mezza, mentre per i tempi di recupero si parla di almeno sei mesi. Per la Juve impegnata a San Siro, dunque, vincere avrebbe un significato ancora più speciale: il pensiero sarebbe inevitabilmente rivolto al suo gioiello, con l'augurio di ritrovarlo presto in campo.