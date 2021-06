Le strade di Aaron Ramsey e la Juventus potrebbero presto separarsi. L’Europeo potrebbe servire al gallese per rilanciarsi, intanto si sta creando una folta schiera di squadre interessate al bianconero. Stando a quanto riporta Tuttosport, ci sarebbero Arsenal, West Ham, Crystal Palace ed Everton. Tutti club di Premier League e non è un caso, perché il campionato inglese potrebbe essere l’unico a poter offrire un ingaggio simile a quello percepito alla Juventus (7 milioni di euro), anche se in tempi di pandemia tutti i club sono chiamati a fare dei sacrifici.