Una delle speranze della Juventus in questi Europei era che Aaron Ramsey si ben comportasse col suo Galles, così da aumentare le possibilità di trovare un acquirente per il centrocampista gallese. E il secondo posto della nazionale britannica nel girone dell'Italia è stato sicuramente convincente. Ora Ramsey potrebbe trovare più facilmente un club disposto a comprarlo dalla Juve nonostante quei 7 milioni di stipendio che fanno paura a molti club. Anche perché lui stesso sembra essersi deciso a cambiare aria...



NOSTALGIA - Come rivela oggi Calciomercato.com, Ramsey vuole tornare all'Arsenal. Dal canto loro i Gunners lo riaccoglierebbero volentieri, ma a parametro zero. Essendo lui legato alla Juve fino al 2023, per lasciare subito Torino alle condizioni poste da Londra dovrebbe rescindere il contratto coi bianconeri per poter tornare dalle parti dell'Emirates. Ma questo Federico Cherubini non lo può accettare al momento, data la necessità di effettuare plusvalenze. L'IDEA - La soluzione allora può essere quella di un giovane dell'Arsenal da prendere in cambio come contropartita, associando a lui e a Ramsey una valutazione da poter iscrivere a bilancio: la Juve ha chiesto l'attaccante Folarin Balogun, ma la risposta londinese è stata negativa. I lavori quindi continuano per trovare il nome giusto da inserire nell'operazione e liberare così le casse juventine dall'oneroso ingaggio gallese.