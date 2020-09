La Juventus continua a sondare diverse piste per trovare l'attaccante del prossimo anno. La pista che porta a Suarez del Barcellona è una delle più concrete, ma il problema è rappresentato dalle tempistiche: per tesserarlo l'uruguaiano avrà bisogno del passaporto comunitario, per il quale dovrà fare un esame d'italiano in programma la prossima settimana. Il giorno esatto dovrebbe essere giovedì secondo La Gazzetta dello Sport, presso l'Università per stranieri di Perugia.