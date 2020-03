Il coronavirus potrebbe avere effetti anche sulle scadenze dei contratti dei giocatori e, tra quelli che a giugno dovrebbero terminare il proprio legame con la squadra, c'è anche il brasiliano del Chelsea Willian. In attesa di capire come cambieranno, se cambieranno, le regole sulle scadenze, i giocatori che al 30 giugno possono liberarsi a zero restano una ghiotta occasione sul mercato, non per caso la Juventus segue da tempo il brasiliano dei Blues. Ora però, secondo quanto riporta Le10Sport, anche il Psg sembra intenzionato a farsi avanti per il trentunenne, anche in previsione di una possibile partenza di Neymar o Mbappe.