2









E' arrivato l'ok. Edin Dzeko può diventare presto un giocatore della Juventus. Tuttosport in edicola ha raccontato le ultime attorno al centravanti della Roma, come l'anno scorso pezzo grosso del mercato. Stavolta però non c'è l'Inter, bensì i bianconeri. Che stanno provando a strapparlo già in questi giorni così da consegnarlo per il ritiro di Andrea Pirlo fissato per il 24 agosto. Due, però, i problemi che non convincono definitivamente la Juventus: il primo è che Dzeko ha il numero 34 alla voce 'anni', il secondo è rappresentato da quei 7.5 milioni che guadagna alla Roma. I bianconeri stanno lavorando per liberarsi dall'ingaggio di Higuain anche per abbattere il monte stipendi. Intanto, lui ha dato l'ok al trasferimento.