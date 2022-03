C'è una rivoluzione in atto per quel che riguarda il pacchetto difensivo della Juve. Perché Giorgio Chiellini sembra davvero poter salutare la truppa dopo aver scritto la storia di questa squadra. Perché Leonardo Bonucci a sua volta non è eterno e andrà gestito. Così, l'obiettivo numero uno diventa quello di blindare Matthijs de Ligt. Ma anche di affiancare alla coppia Bonucci-De Ligt un terzo titolare di livello assoluto, in attesa di capire chi tra Daniele Rugani e magari Federico Gatti possa rappresentare la scelta per completare il reparto. Idee chiare da parte della Juve, il profilo deve essere di primo piano, esperto e pronto ma anche con tanti anni di carriera davanti a sé, che sappia giocare a due e a tre. L'obiettivo numero uno? Tony Rudiger, non è un mistero. Ma mentre la Juve tratta con i suoi agenti ha anche effettuato dei tentativi per altri obiettivi contesi dalle grandi d'Italia e d'Europa: quasi impossibili per vari motivi, eppure la Juve non vuole lasciare nulla di intentato.



