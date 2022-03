Non ci sono soltanto i rinnovi nell'agenda di Cherubini e Arrivabene: mentre oggi tiene banco la telenovela Dybala, la Juventus continua a lavorare con l'obiettivo di "ristrutturare" la rosa. La Signora è sempre attiva sul mercato e con la speranza di riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, valuta su come proseguire una campagna acquisti che - dopo l'acquisto di Vlahovic - sarà per forza di cose autofinanziata. Il reparto in cima alla lista è il centrocampo: c'è Pogba, a metà tra sogno e obiettivo concreto. Ma i bianconeri hanno da tempo messo gli occhi su un altro talento della scuderia di Raiola: Ryan Gravenberch.



PRIMO PASSO - La notizia - come riportato da Calciomercato.com - è che la Juventus ha intensificato i contatti con l'Ajax ed è andata oltre la semplice richiesta di informazioni. Ci sarebbe stata, infatti, la volontà di presentare una prima offerta ufficiale, che tra parte fissa e bonus, avrebbe superato quota 25 milioni. Una cifra non ritenuta sufficiente dall'Ajax, che non sembra disposto a lasciare partire Gravenberch per meno di 35 milioni. La distanza, dunque, resta: ma la Juve, dopo averlo osservato a lungo, sembra pronta a percorrere questa strada.