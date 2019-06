Il Barcellona si è arreso, rassegnato all'idea di perdere Matthijs de Ligt. Lo scrive Sport, in prima pagina, rivelando le offerte arrivate al difensore olandese da parte dei maggiori club d'Europa, relative non tanto al cartellino (da trattare con l'Ajax) quanto più all'ingaggio: 6 milioni di euro l'offerta del Barcellona, 10 quella della Juventus e 12 quella del Psg. In pole proprio il club francese, con i bianconeri subito dietro. Raiola la chiave per risolvere il colpo.