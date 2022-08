Avanti il prossimo. Dopo aver chiuso per Filip Kostic, lavuole riempire la casella mancante in attacco. E secondo Sky Sport, in cima alla lista ora c'èL'attaccante olandese può liberarsi dal Barcellona e arriverebbe dunque a zero, mentre la Juventus sarebbe disposta a offrirgli un contratto biennale anche per sfruttare il decreto crescita.Nelle prossime ore sono previsti contatti con l'entourage del giocatore classe '94, dopo i quali la Juve capirà se effettivamente affondare il colpo. A meno di una settimana dall'inizio del campionato, la società vuole muoversi per regalare ad Allegri nuovi innesti. E il prossimo potrebbe essere proprio Depay.