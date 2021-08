Obiettivo? Novanta punti. La quota scudetto stabilita danon è una cifra fatta così, quasi a caso: è un numero studiato e un obiettivo prefissato. "Se anche questa volta Allegri ci ha azzeccato, infatti, il prossimo scudetto si vince a 90 punti (pronostico effettuato domenica sera dopo Barça-Juve, ritoccando gli 86/87 punti profetizzati durante la presentazione) e la Juventus dovrebbe conquistarne almeno 12 in più rispetto al ‘20-21. Non è difficile capire dove Allegri è intenzionato ad andarli a prendere.Nell’ultimo campionato, la squadra bianconera è riuscita a fare 1 solo punto contro il neopromosso Benevento (pareggio in trasferta e clamorosa sconfitta in casa), ha pareggiato in casa dell’altra neopromossa Crotone, così come perdere in casa contro la Fiorentina e pareggiare contro il Verona vanno considerati alla voce sperpero di punti da mettere in cassaforte".