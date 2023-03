Ipotesi patteggiamento. A raccontarlo è il Corriere dello Sport in edicola: si starebbe infatti facendo largo una clamorosa eventualità.Stando al regolamento, dopo il deferimento, "l’incolpato può accordarsi con la procura per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta".- La sanzione potrebbe infatti essere diminuita fino a un terzo di quella prevista nel caso in cui si dovesse procedere per via ordinaria. Sarebbe tuttavia un'ammissione di colpevolezza, di fatto il contrario di quanto professato finora: la Juve si è sempre definita innocente e questo è uno scoglio da non sottovalutare. La Juve potrebbe tuttavia ricevere una multa maxi-milionaria, oltre a nuove penalizzazioni in termini di punti per violazione degli articoli 4.1, 31 e 14 comma c; quest’ultima è una circostanza aggravante ("aver indotto altri a violare norme e disposizioni federali").