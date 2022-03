di Miriana Cardinale

La Juventus segue con interesse Alice Tortelli, difensore classe 1998 della Fiorentina ma anche della Nazionale Italiana. La società torinese per arrivare al giovane talento viola però dovrebbe battere la concorrenza delle big italiane che negli ultimi mesi stanno mostrando interesse. Il cuore di Alice è a Firenze, originaria proprio del capoluogo toscano e cresciuta calcisticamente nella Sestese, squadra di Sesto Fiorentino.



AL CUORE NON SI COMANDA - Se fino a qualche mese fa la storia d'amore tra la Fiorentina e Alice Tortelli sembrava destinata a continuare e la numero 5 sembrava essere presente e futuro della viola ora è tutto in discussione. Sicuramente ha stupito il fatto di non vederla con la fascia da capitano al braccio ma in campo per 90 minuti nelle sfide contro Lazio e Milan. Proprio questo potrebbe spingere essere un fattore che spinge la giovane a lasciare Firenze.



SALVEZZA - La Juventus è alla finestra e sarebbe un ottimo rinforzo in ottica futuro, anche per ringiovanire il reparto. Ci sarà da superare la concorrenza per riuscire ad arrivare a Tortelli. Tuttavia molto dipenderà dalla salvezza o dalla retrocessione della Fiorentina. Le viola a quattro giornate dalla fine hanno soltanto tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e delle sfide da calendario per nulla facili.