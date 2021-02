La Juventus monitora la situazione di Raphael Varane, ma si allunga la lista delle rivali: sul difensore del Real Madrid, riferisce la stampa inglese, c'è anche il Manchester United.



LA CESSIONE - In casa blanca non si respira un’aria pulita, anche a causa della crisi finanziaria. Questo potrebbe portare le Merengues a ringiovanire la rosa, sia per ovviare ai problemi di bilancio sia per avviare un nuovo ciclo. Come scrive Don Diario, tra gli indiziati nella lista dei cedibili c’è Raphael Varane, la cui valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Sul francese, seguito anche dalla Juve, ci sarebbero Manchester City e Paris Saint-Germain.