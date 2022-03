La Juventus vuole arrivare in estate a Giacomo Raspadori, giovane talento del Sassuolo. Stando a quanto riporta Tuttosport la Juventus che gode di ottimi rapporti con i neroverdi dopo l'affare che ha portato in bianconero Manuel Locatelli la scorsa estate, vorrebbe intavolare una trattativa seguendo quella del centrocampista classe 1998. Prestito con diritto o obbligo di riscatto, con pagamento posticipato almeno all'estate 2023. Tuttavia si vedrà quale sarà l'idea del Sassuolo che ha numerosi estimatori per i suoi gioielli.