Domani lavola a Barcellona per giocare il Trofeo: sarà l'occasione per trattare il ritorno di Miralem. Il centrocampista bosniaco vuole tornare a Torino e i bianconeri sono pronti ad accoglierlo. Manca soltanto il via libera del Barcellona, che dovrebbe liberare il calciatore a costo zero oppure accettare la formula del prestito.