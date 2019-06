La Juventus affonda per Matthijs de Ligt. E' una pista che i bianconeri non hanno intenzione di mollare e che, anzi, battono con costanza per trovare i margini di fattibilità, tanto con l'Ajax, quanto con il giocatore e il suo agente. Già proprio con Mino Raiola - assicura Tuttosport - la Juve starebbe insistendo negli ultimi giorni, alla ricerca della soluzione giusta per battere la concorrenza del Paris Saint-Germain, che con sta parlando con il giocatore, tentandolo con i famosi 12 milioni di euro a stagione e con un ruolo di assoluto spicco.



La Juve, dal canto suo, si muove per le vie più classiche e anche per quelle meno usuali. E tra queste c'è sicuramente il colloquio tra Cristiano Ronaldo e De Ligt dopo Porogallo-Olanda. Una missione non ufficiale, ma che può aver lasciato il segno. In un'ipotetica asta al rialzo vincerebbe senza dubbio il Psg, sia sul cartellino che sull'ingaggio, e così la Juve deve muoversi spingendo sulle motivazioni e sull'ambizione. L'altra differenza, tra i due club, è rappresentata dal fatto che De Ligt potrebbe non avere un posto da titolare assicurato, come vorrebbe, ma sarebbe inserito in una rotazione con Chiellini e Bonucci, giocando comunque la quasi totalità delle partite. Piccoli scogli da superare e, con l'arrivo di Rabiot a zero, la Juve potrebbe andare all-in per il capitano dell’Ajax. La decisione al rientro dalle vacanze, i bianconeri ci sono.