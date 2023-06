Laè vicinissima ad acquistare colui che è stato designato come il sostituto di Juan. A raccontarlo è Sky Sport che aggiunge come il club bianconero avrebbe raggiunto un accordo con il Lille per portare a Torino Timothy. Discussioni fitte tra le due società, ma c’è l’accordo verbale sulla base di 12 milioni: l’opzione è che si possa raggiungere questa stessa cifra strutturata con 10 milioni più 2 di bonus.Weah nasce come ala d’attacco, ma nel Lille, con il lavoro di, si è riscoperto come ala a tutta fascia con buone abilità difensive. Nelle idee di Allegri,, sarebbe perfetto per sostituirecome quinto a destra nel 3-5-2.