Ultimi dettagli da sistemare, scartoffie burocratiche per lo più, ma c'é l'accordo. La storia trae Deancontinua, tra le parti, infatti, é stato raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto, stretta di mano e si va avanti insieme.La firma arriverà il 14 aprile, giorno del diciottesimo compleanno del difensore olandese. Una volta maggiorenne, infatti, il giocatore potrà firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 4 anni.Dalla Primavera alla Next Gen in sei mesi, adesso Huijsen rilancia e punta al salto in prima squadra. Certo, ci sono dei tempi da rispettare, ma l'ambizione é alta, la qualità pure.