Nell'editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello si è espresso così sulla situazione di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli:I tifosi del Napoli non si devono arrabbiare. Parliamo della professione di grandi dirigenti. Andare alla Juventus non è un tradimento ma Giuntoli, ad un anno dalla scadenza, non può dare nulla di più a questo Napoli. Sarebbe sbagliato trattenerlo.Bisogna solo convincere De Laurentiis a non tirare troppo la corda. Giuntoli deve festeggiare, salutare e ringraziare.