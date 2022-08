Quella per Adriensi sta rivelando forse una delle trattative più celeri di tutto il mercato, con il Manchester United che aveva mosso i primi passi nella direzione del francese appena 48 ore fa, almeno per quel che ne sanno gli addetti ai lavori. La posizione dell'ex Psg è sempre stata piuttosto in bilico, specie dopo il suo rifiuto di aggregarsi alla squadra per la tournèe americana che, ha lasciato un pò di strascichi in tutto l'ambiente. Proprio per questo Madama aveva iniziato a guardarsi attorno e ad ascoltare eventuali proposte che, sembravano destinate a non arrivare.- Sembravano appunto, perchè nelle ore recenti ildi Ten Hag è piombato a capofitto sul centrocampista, avvicinandosi in maniera sensibile. Tentativo che non è stato vano e che anzi, ha permesso ai Red Devils di raggiungere un'intesa con il club della Continassa sulla base di circa. Ora la palla passa allo stesso Rabiot, il quale avrebbe dato il via libera allìoperazione ma a patto che gli inglesi gli garantiscano lo