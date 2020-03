La Juventus ha sempre le orecchie drizzate quando si parla di possibili affari: uno di questi, nelle scorse sessioni di mercato, poteva essere Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e accostato più volte ai bianconeri. In un'intervista alla Bild Kroos ha spiegato: "Voglio giocare sia l'Europeo sia il Mondiale del 2022, non ho nessuna intenzione di lasciare la nazionale". Una vetrina in più quindi per il giocatore tedesco, con i dirigenti della Juve che potranno continuare a studiarlo anche durante Europeo e Mondiale per poi valutare se presentare un'eventuale offerta.