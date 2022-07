Quella che sta per iniziare sarà una settimana fondamentale per tutto il mondo Juve, con il raduno alla Continassa che prenderà il via nella mattinata di domani e che, conterà ancora molti assenti illustri. I più attesi sono certamente Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, per i quali bisognerà ancora attendere, ma i tifosi juventini scalpitano per vedere Paul Pogba e Angel Di Maria sbarcare i cancelli del quartier generale della Juve. Bisogna però fare i conti anche con gli addii, alcuni molto dolorosi come quelli di Paulo Dybala, Alvaro Morata e Giorgio Chiellini.- Questi però sono destinati a non essere gli unici dalle parti della Mole, dato che sullaci sono finiti anche altri nomi. In cima sembra esserci l'ex attaccante del Psg Moisemai del tutto convincente ogni votla che è stato chiamato in causa nella stagione appena conclusa e che dunque, quasi sicuramente verrà sacrificato dal club piemontese.- Resta da capire come e soprattutto chi vorrà assicurarsi le sue prestazioni e gli estimatori non mancano. Inizialmente, proprio il club parigino aveva sondato il terreno per capire quali sarebbero state le pretese economiche di Madama per riportarlo sotto la Tour Eiffel, salvo poi defilarsi con il passare delle settimane. Sembrano invece intenzionate a resistere i club inglesi, perchè come riportato anche da Calciomercato.com, ile ilsaerebbero pronte a darsi battaglia per arrivare al classe 2000.