La Juventus è entrata nel vivo del mercato e tra i vari obiettivi da acquistare, ci sono anche diverse situazioni in uscita da sistemare. Fino ad oggi i nomi di cui si è discusso sono stati molti e in queste ore potrebbe aggiungersene anche un altro. Stando a quanto riportato da Palrandodisport, infatti, il Modena ha manifestato interesse per il giovane bianconero della Next Gen Sersanti, convocato in diverse occasioni anche da Massimiliano Allegri nel corso della stagione appena cocnlusa.