Ad oggi la Juve non ha ancora chiuso in modo ufficiale nemmeno un acquisto, ma da qui a lunedì qualcosa potrebbe succedere: l’indiziato numero uno ad aggiungersi alla rosa è Cambiaso (ne parliamo a lato). Ma il più atteso resta Paul Pogba: le cose col Polpo sono definite da tempo, nelle ultime settimane sono stati limati anche i dettagli e l’accordo per il quadriennale è stato controllato e approvato. Resta una qualche incertezza sulla data dello sbarco a Torino. Lo rivela La Gazzetta dello Sport.