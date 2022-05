Agnelli ha dato il suo benestare, dopo aver valutato l'impatto economico dei colpi studiati dall'area tecnica della Juventus. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina che mette in fila le priorità della Vecchia Signora in vista di una calda estate di calciomercato.



Pogba, Di Maria e Perisic: questi i tre nomi comparsi sulla scrivania del presidente della Juventus. Per quel che riguarda il francese, ancora ieri sono stati superati alcuni ostacoli con l'entourage del calciatore. La trattativa più avanzata, però, in questo momento è quella con l'esterno dell'Inter: "ormai deciso ad accettare l’offerta bianconera di un biennale da 6 milioni netti a stagione. (...) a Torino, però, danno ormai per certo l’arrivo della freccia sinistra, capace di rendersi utile in più ruoli su quella fascia". Per quel che riguarda Di Maria, invece, la Juventus deve guardarsi da un possibile affondo del Manchester United: alla Continassa prevale ottimismo, c'è da trovare un accordo sulla durata del contratto, che i bianconeri vorrebbero biennale.