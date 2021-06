Chiellini rinnova, De Ligt non si muove, Demiral è in vendita ma senza sconti. E Leonardo Bonucci? Come racconta Calciomercato.com, va verso la permanenza. Un po' per volere suo, un po' per volere della Juve. Ma se dovesse arrivare un'offerta importante capace di stuzzicare la fantasia di Bonucci, verrà presa in considerazione. Una volta sistemate le tante situazioni complicate, forse proprio il Tottenham di Fabio Paratici potrebbe provarci. E un pensierino verra fatto.