La Juventus si sta convincendo e dopo i primi dubbi si sta spingendo a nuovi contatti con Sardar Azmoun. L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo ha un costo di circa 3-5 milioni.



Il piano è chiaro: va bene un investimento, piccolo, momentaneo, a patto di non condizionare il futuro. L'estate ha due nomi sulla lista principalmente: Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. La secondo non è una pista facile, considerando l’esplicita ritrosia di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a cedere il bomber serbo alla Juventus e considerando i costi, ma la Juve non molla.