Come racconta Tuttosport, la Juventus non molla la presa su, consapevole di avere il sì del giocatore, desideroso di abbracciare il bianconero, con il quale pare abbia raggiunto un accordo di massima, e di dover trattare ancora con la Roma per avere il definitivo via libera. Non è un’operazione semplicissima e, come ha sottolineato lo stesso ad Maurizio Arrivabene nell’intervista a Tuttosport, «dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi soddisfatti in tre». Perciò i dirigenti dei due club stanno valutando tutte le possibile opzioni e gli incroci per far combaciare le esigenze di tutti.